Прага сообщила, как Россия готовилась к обвинениям во взрывах на складах

В интервью изданию Hospodarske Noviny Бероун заявил, что в Москве были готовы к такому развитию событий, а потому еще до выступления Бабиша в социальных сетях начала распространяться информация, в которой говорилось о несостоятельности чешской версии.
Бероун заявил, что считает важным отслеживание информации в социальных сетях, поскольку они являются отражением повседневной жизни.
«Иногда через них можно понять, чего ждать в ближайшем будущем», — сказал он.
Глава военной разведки также заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из чешских руководителей планировал скрыть информацию о якобы причастности российских агентов к взрывам в Моравии.
На этой неделе чешское издание Seznam Spravy опубликовало материал со ссылкой на свои источники, в котором говорилось, что Гамачек якобы предлагал Москве не раскрывать информацию о взрывах в Врбетице в обмен на поставки в страну вакцины «Спутник V» и организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Сам Гамачек назвал все это «вздором», пообещав засудить газету.
Власти Чехии считают, что к взрывам боеприпасов на складах в 2014 году могут быть причастны предполагаемые сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В апреле полиция Чехии объявила их в розыск, указав, что, по ее данным, Петров и Боширов в октябре приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край, где находится Врбетице.
В конце апреля президент Чехии Милош Земан заявил о двух версиях причин взрывов. По одной из них, к ним причастны иностранные спецслужбы, по другой — взрывы произошли из-за неосторожного обращения с оружием.
С ним не согласился премьер-министр Бабиш, который рассказал, что у властей есть только одна версия произошедшего — та, которая включает участие иностранных спецслужб.
Спор вокруг взрывов в Моравии привел к дипломатическому скандалу и массовой высылке дипломатов. Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых Прага обвинила в работе на спецслужбы, Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Россия отвергает все обвинения в причастности ко взрывам, МИД называл их «фейками» и «мифами».