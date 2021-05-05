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16:59 (мск), источник: РБК

Прага сообщила, как Россия готовилась к обвинениям во взрывах на складах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что Россия начала опровергать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с такими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.

Источник: РИА "Новости"

В интервью изданию Hospodarske Noviny Бероун заявил, что в Москве были готовы к такому развитию событий, а потому еще до выступления Бабиша в социальных сетях начала распространяться информация, в которой говорилось о несостоятельности чешской версии.

Бероун заявил, что считает важным отслеживание информации в социальных сетях, поскольку они являются отражением повседневной жизни.

«Иногда через них можно понять, чего ждать в ближайшем будущем», — сказал он.

Глава военной разведки также заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из чешских руководителей планировал скрыть информацию о якобы причастности российских агентов к взрывам в Моравии.

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На этой неделе чешское издание Seznam Spravy опубликовало материал со ссылкой на свои источники, в котором говорилось, что Гамачек якобы предлагал Москве не раскрывать информацию о взрывах в Врбетице в обмен на поставки в страну вакцины «Спутник V» и организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Сам Гамачек назвал все это «вздором», пообещав засудить газету.

Власти Чехии считают, что к взрывам боеприпасов на складах в 2014 году могут быть причастны предполагаемые сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В апреле полиция Чехии объявила их в розыск, указав, что, по ее данным, Петров и Боширов в октябре приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край, где находится Врбетице.

В конце апреля президент Чехии Милош Земан заявил о двух версиях причин взрывов. По одной из них, к ним причастны иностранные спецслужбы, по другой — взрывы произошли из-за неосторожного обращения с оружием.

С ним не согласился премьер-министр Бабиш, который рассказал, что у властей есть только одна версия произошедшего — та, которая включает участие иностранных спецслужб.

Спор вокруг взрывов в Моравии привел к дипломатическому скандалу и массовой высылке дипломатов. Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых Прага обвинила в работе на спецслужбы, Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Россия отвергает все обвинения в причастности ко взрывам, МИД называл их «фейками» и «мифами».

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