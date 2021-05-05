Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

«Желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться, по предварительной записи, в Испанский визовый центр BLS International», — говорится в сообщении.
В генконсульстве отметили, что шенгенские визы (категория C) начнут выдавать с 1 июня.
При этом там напомнили о существующих ограничениях на поездки из-за пандемии коронавируса. Так, заявители на визу категории С не могут поехать в Испанию или другие страны шенгенской зоны, пока существуют такие ограничения.
Уточняется, что обратиться с заявлением могут владельцы визы со сроком действия не менее одного года (код ESM). При этом приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три и пять лет (коды ELM и EXM), а также родственникам граждан Евросоюза и собственникам.
При подаче документов необходимо оплатить пошлину.
3 мая итальянское консульство в Москве возобновило выдачу обновленных туристических виз россиянам, у которых они истекли после 1 января 2020 года.
Там также напомнили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не могут въезжать на территорию Италии или стран — участниц Шенгенского соглашения.