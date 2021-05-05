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17:10 (мск), источник: ТАСС

В «Единой России» не поддержали снижение нештрафуемого порога для автомобилистов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. «Единая Россия» не поддерживает снижение нештрафуемого порога для автомобилистов при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, такие решения должны широко обсуждаться общественностью и экспертами. Об этом заявил в среду секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Источник: РИА "Новости"

«Единая Россия» не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. Решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений, — приводит его мнение официальный Telegram-канал партии.

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По словам Турчака, «эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители». Более того, по его мнению, «систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что МВД и Минтрансу РФ поручено до 1 августа подготовить и предоставить в правительство согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч. Соответствующее поручение, по данным издания, дал ведомствам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

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