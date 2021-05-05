Уволенный глава «Нафтогаза» предрек возврат «глубокой коррупции» в стране

В ходе своей работы в «Нафтогазе» Коболев добился создания наблюдательного совета, который должен был препятствовать вмешательству правительства.
По словам Коболева, если правительство «считает, что наблюдательные советы не имеют значения, тогда это совершенно новая реальность».
«Я не верю, что западные партнеры согласятся [закрывать наблюдательный совет], потому что это в лучшем случае возврат к неэффективному управлению, а в худшем — к глубокой коррупции. Если реформы корпоративного управления будут сведены на нет, это будет очень большим и неприятным ударом по экономическому росту», — сказал он.
Государственный департамент заявил об обеспокоенности сложившейся ситуацией.
Коболева уволили 28 апреля. Он руководил компанией с марта 2014 года и также признался, что узнал о своей отставке из новостей. На том же заседании правительства были приостановлены полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза», который по уставу компании должен принимать решение о смене ее руководителя.
В «Нафтогазе» решение правительства уволить назвали «юридической манипуляцией». Там отметили, что предложения о назначении и увольнении председателя правления «относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров».
Андрей Коболев возглавлял «Нафтогаз Украины» с 2014 года, сменив Евгения Бакулина (последний следующие четыре года был депутатом Верховной рады, а затем был объявлен в розыск по обвинению в коррупции). До этого он работал в компании при президента Викторе Ющенко, будучи директором департамента корпоративных финансов и ценовой политики, а затем советником председателя правления.