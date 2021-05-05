Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
16:47 (мск), источник: РБК

Уволенный глава «Нафтогаза» предрек возврат «глубокой коррупции» в стране

Уволенный в конце апреля глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью агентству Bloomberg заявил, что после его ухода в компанию могут вернуться времена злоупотреблений и коррупции. Коболев назвал свое увольнение незаконным и пообещал, что опротестует его. По его словам, причиной увольнения стало желание государства вмешиваться в работу компании.

Источник: Reuters

В ходе своей работы в «Нафтогазе» Коболев добился создания наблюдательного совета, который должен был препятствовать вмешательству правительства.

При этом в «Нафтогазе» признали, что в прошлом году потери компании составили 19 млрд гривен ($680 млн). Агентство Bloomberg напоминает, что увольнение Коболева привело к отставке почти всех членов наблюдательного совета, а его работа была приостановлена.

По словам Коболева, если правительство «считает, что наблюдательные советы не имеют значения, тогда это совершенно новая реальность».

«Я не верю, что западные партнеры согласятся [закрывать наблюдательный совет], потому что это в лучшем случае возврат к неэффективному управлению, а в худшем — к глубокой коррупции. Если реформы корпоративного управления будут сведены на нет, это будет очень большим и неприятным ударом по экономическому росту», — сказал он.

Государственный департамент заявил об обеспокоенности сложившейся ситуацией.

По словам экс-главы «Нафтогаза», уволили его на самом деле за отказ напрямую передавать фонды компании в государственный бюджет. Помимо этого, Коболев сообщил, что у него были непростые отношения с главой президентской администрации Андреем Ермаком.

Коболева уволили 28 апреля. Он руководил компанией с марта 2014 года и также признался, что узнал о своей отставке из новостей. На том же заседании правительства были приостановлены полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза», который по уставу компании должен принимать решение о смене ее руководителя.

В «Нафтогазе» решение правительства уволить назвали «юридической манипуляцией». Там отметили, что предложения о назначении и увольнении председателя правления «относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров».

Андрей Коболев возглавлял «Нафтогаз Украины» с 2014 года, сменив Евгения Бакулина (последний следующие четыре года был депутатом Верховной рады, а затем был объявлен в розыск по обвинению в коррупции). До этого он работал в компании при президента Викторе Ющенко, будучи директором департамента корпоративных финансов и ценовой политики, а затем советником председателя правления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Суд принял к производству иск Навального к Пескову
Чехия: Москва готовилась к обвинениям во взрывах на складах
Российские банки повысили ставки по вкладам
Эксперты назвали признаки незаконной перепланировки у соседей
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного
Чёрный камень из Мекки показали на фото с огромным разрешением
В Роспотребнадзоре объяснили смысл второй дозы COVID-вакцины
Hi-Tech
Брахиозавр и метеорит. Что нашли на новых снимках Марса (фото) Забавные находки со снимков марсохода Perseverance
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
В Африке женщина родила сразу девять детей На УЗИ врачи определяли в утробе малийки лишь семерых
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Дом
5 важных дел в саду, которые стоит запланировать на май
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь