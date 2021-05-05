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19:07 (мск), источник: РБК

Власти пообещали обеспечить Крым питьевой водой на ближайшие годы

Россия без участия Украины сможет решить проблему с обеспечением Крыма питьевой водой на этот и ближайшие годы. Об этом во время поездки в Симферополь заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает агентство «Крыминформ». С 1 июля жители Ялты должны начать получать воду круглосуточно, сказал глава Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Те объемы работ, которые на сегодняшний день мы выполняем, они на этот год проблему снимут. На этот и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития и территорий. Сейчас эти мероприятия нам решают задачу. Но по перспективам мы отрабатываем несколько вариантов», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер среди дальнейших шагов по обеспечению полуострова пресной водой назвал бурение со дна Азовского моря. Среди других мер, которые обсуждались в Симферополе, строительство опреснительной установки в районе Ялты.
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Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, также речь может идти о переброске на южный берег воды из водопадов. При этом он пообещал, что с 1 июня жители Ялты смогут получать воду круглосуточно (до 1 мая воду в городе получали три часа утром и три часа вечером).

Хуснуллин при этом назвал несправедливым тот факт, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал и тем самым лишила полуостров питьевой воды. «Абсолютно несправедливо лишать воды жителей», — сказал вице-премьер. Он также согласился с оценкой Аксенова, который охарактеризовал сложившуюся ситуацию как геноцид.

Проблемы с пресной водой в Крыму возникли в 2017 году. До того как полуостров вошел в состав России, вода в Крым поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году украинские власти построили дамбу в Херсонской области, которая полностью перекрыла пресное водоснабжение для полуострова. В октябре 2020 года власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

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