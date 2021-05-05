«Родина» попросила Минюст поискать среди коммунистов китайских иноагентов

При этом председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил газете «Взгляд», что официальное обращение в Минюст пока не отправлено. По его словам, сейчас речь идет только о проверке фактов, поэтому он не может однозначно сказать, будет ли «Родина» в дальнейшем подавать заявление в правоохранительные органы.
Авторы письма утверждают, что «у Геннадия Зюганова на китайском вышло уже три книги с названиями в духе “Китай как сверхдержава”». Кроме того, по мнению авторов письма, представители верхушки КПРФ регулярно летают в Пекин на «инструктаж».
Отметим, в июле 2019 года на сайте КПРФ была опубликована новость о встрече в Пекине зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова с командой переводчиков, готовящих к изданию книгу Геннадия Зюганова «Россия под прицелом глобализма». Сообщений о ее выходе в КНР с тех пор не публиковалось. На русском книга вышла в 2018 году.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал письмо «Родины» «попыткой попиариться». «Мы действительно поддерживаем связи с Компартией Китая, как и с другими коммунистическими и социалистическими рабочими партиями. Плюсы социалистической модели развития китайской экономики совершенно очевидны», — сказал Афонин. Он отметил, что КПРФ не собирается писать ответных писем и «воевать с политическими карликами».
«У “Родины” и раньше шансов на успех не было, а в последнее время она окончательно выпала из повестки и деградировала, — полагает политолог Аббас Галлямов.— Вот и старается продемонстрировать свою полезность власти, атакуя КПРФ». Адвокат Андрей Гривцов считает, что политик, получивший гонорар за книгу от иностранного государства, «однозначно может быть признан иноагентом, так как отвечает двум критериям: занимается политической деятельностью, получал деньги из-за границы».