Путин допустил поставки «Спутника V» в Турцию уже в мае

Сообщается, что Эрдоган поблагодарил российскую сторону за оказываемое содействие. «По обоюдному мнению, принимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения 30 апреля. Двумя днями ранее глава ведомства Фахреттин Коджа объявил о подписании соглашения по поставке 50 млн доз до октября.
О поставке «значительного количества» вакцины из России ранее говорил и Эрдоган. При этом президент страны заявлял, что проблем с обеспечением населения вакцинами в Турции нет.
В Турции с 29 апреля действует полный локдаун. По числу заболевших коронавирусом страна вышла на шестое место в мире, обойдя в том числе и Россию. В связи с этим были приостановлены полеты в Турцию чартеров с туристами.