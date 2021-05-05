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20:20 (мск), источник: РБК

Путин допустил поставки «Спутника V» в Турцию уже в мае

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом заявил о готовности поставлять вакцину «Спутник V» в эту страну уже в мае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, стороны обсудили возможное совместное производство российской вакцины на турецких предприятиях. По словам двух президентов, принимаемые меры позволят в том числе возобновить туристические связи.

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Источник: AP 2021

Сообщается, что Эрдоган поблагодарил российскую сторону за оказываемое содействие. «По обоюдному мнению, принимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.

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Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения 30 апреля. Двумя днями ранее глава ведомства Фахреттин Коджа объявил о подписании соглашения по поставке 50 млн доз до октября.

О поставке «значительного количества» вакцины из России ранее говорил и Эрдоган. При этом президент страны заявлял, что проблем с обеспечением населения вакцинами в Турции нет.

В Турции с 29 апреля действует полный локдаун. По числу заболевших коронавирусом страна вышла на шестое место в мире, обойдя в том числе и Россию. В связи с этим были приостановлены полеты в Турцию чартеров с туристами.

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