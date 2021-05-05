18:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России
Североатлантический альянс столкнулся с изменением распределения сил в мире
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«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — сказала канцлер Германии на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство» (цитата по «РИА Новости»).
«Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема “Северного потока 2”. Для меня важно в связи с этим, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина прежде всего в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», — сказала Меркель.
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии сообщило, что действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» до конца мая временно приостановлено
«Северный поток 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В водах Дании осталось уложить около 120 км, а в водах Германии — чуть более 30 км. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года.