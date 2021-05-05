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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России

Североатлантический альянс столкнулся с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и «частично очень агрессивного» поведения России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Источник: AP 2021

«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — сказала канцлер Германии на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство» (цитата по «РИА Новости»).

Проект «Северный поток 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, также заявила Ангела Меркель.

«Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема “Северного потока 2”. Для меня важно в связи с этим, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина прежде всего в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», — сказала Меркель.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии сообщило, что действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» до конца мая временно приостановлено из-за иска экологов.

«Северный поток 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В водах Дании осталось уложить около 120 км, а в водах Германии — чуть более 30 км. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года.

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