Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <…> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях — после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.
Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора.