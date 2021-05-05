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18:28 (мск), источник: ТАСС

Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить это предложение президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее постановление от 4 мая опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <…> предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях — после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора.

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