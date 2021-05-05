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20:52 (мск), источник: РБК

G7 заявила о расчете на стабильные отношения с Россией

«Большая семерка» (G7) в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел в Лондоне заявила, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились журналисты агентства Bloomberg. Главы внешнеполитических ведомств заявили, что будут развивать отношения с Россией, но одновременно будут делать все, чтобы сдержать ее.

Источник: AP 2021

В документе указывается о готовности сотрудничать с Россией в разрешении региональных конфликтов.

«Тем не менее мы продолжим укреплять наше единство с целью сдержать поведение России, которое угрожает сложившемуся миропорядку, в том числе в вопросах кибербезопасности и распространения дезинформации», — сказано в тексте.

Помимо этого в подготовленном коммюнике в вину России ставится угроза демократическим системам других государств. Помимо этого G7 вновь призвала расследовать возможное использование химического оружия против Алексея Навального.
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Тема России была одной из основных на заседании глав внешнеполитических ведомств G7, которое прошло накануне вечером. Присутствовавший на заседании представитель Государственного департамента рассказал, что во время обсуждения России американская сторона указала, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако будет отвечать на «безрассудное и агрессивное поведение».

В Госдепе также отметили, что все главы МИД на встрече выразили солидарность с Киевом «против российской агрессии».

Доминирующей темой первого дня саммита, однако, была не Россия, а Китай, который министры обсуждали около полутора часов. «Было выражено широкое согласие как в том, что мы все хотим, чтобы Китай был неотъемлемым членом международного порядка, так и в том, что для этого он должен играть по правилам этого международного порядка», — пояснили в американском департаменте.

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