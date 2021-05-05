22:44 (мск), источник: Известия
Консульская служба Болгарии в Москве начала прием документов на визы
Консульская служба Болгарии в Москве в среду, 5 мая, вновь начала принимать документы на визы для граждан РФ.
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Министерство здравоохранения Болгарии выпустило указ о выдачи виз российским туристам с 1 мая, сообщает «РИА Новости».
«Есть, конечно, условия, которые надо соблюдать, — вакцинация и так далее. Мы договорились с визовым центром — VFS — они тоже начинают выдавать визы. Приказ вступил в силу 1 мая, но поскольку были праздники, сегодня, 5 мая — это первый рабочий день. Мы начали этот процесс сегодня», — пояснил представитель посольства.
В среду также стало известно, что визовый центр Испании в Москве возобновит работу по выдаче шенгенских виз с 12 мая. В генконсульстве королевства отметили, что шенгенские визы (категория C) начнут выдавать с 1 июня.
3 мая итальянское консульство в Москве возобновило выдачу обновленных туристических виз россиянам, у которых они истекли после 1 января 2020 года.
Там также напомнили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не могут въезжать на территорию Италии или стран — участниц Шенгенского соглашения.