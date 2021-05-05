Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
10«Потерянный рай»
22:44 (мск), источник: Известия

Консульская служба Болгарии в Москве начала прием документов на визы

Консульская служба Болгарии в Москве в среду, 5 мая, вновь начала принимать документы на визы для граждан РФ.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Министерство здравоохранения Болгарии выпустило указ о выдачи виз российским туристам с 1 мая, сообщает «РИА Новости».

«Добро пожаловать на пост»
Продолжение истории о постапокалиптическом будущем России

«Есть, конечно, условия, которые надо соблюдать, — вакцинация и так далее. Мы договорились с визовым центром — VFS — они тоже начинают выдавать визы. Приказ вступил в силу 1 мая, но поскольку были праздники, сегодня, 5 мая — это первый рабочий день. Мы начали этот процесс сегодня», — пояснил представитель посольства.

В среду также стало известно, что визовый центр Испании в Москве возобновит работу по выдаче шенгенских виз с 12 мая. В генконсульстве королевства отметили, что шенгенские визы (категория C) начнут выдавать с 1 июня.

3 мая итальянское консульство в Москве возобновило выдачу обновленных туристических виз россиянам, у которых они истекли после 1 января 2020 года.

Там также напомнили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не могут въезжать на территорию Италии или стран — участниц Шенгенского соглашения.

 Адресный подход: почему договор ОСАГО могут расторгнуть
Стоп-кадры: США столкнулись с проблемой дефицита полицейских
СМИ: G7 заявила о расчете на стабильные отношения с Россией
Заключенным в тюрьмах могут расширить перечень платных услуг
Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России
Центр Чумакова: вакцина от полиомиелита эффективна против COVID
«Челси» играет с «Реалом» за выход в финал ЛЧ (трансляция)
Российские банки повысили ставки по вкладам
Здоровье
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.
Hi-Tech
Брахиозавр и метеорит. Что нашли на новых снимках Марса (фото) Забавные находки со снимков марсохода Perseverance
Горячие темы на Авто
Шашлыки 231
у вас завтра рабочий день? 229
штраф за высаживание детей. 136
Всё замечательно!!!!!!!!!!!!!!!! 135
Кино
Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо Герои этих коротких комедийных сериалов — самые обычные люди. Они грустят, переживают невзгоды, пытаются справиться с трудностями, но делают это так, что заставят вас если не смеяться, то хотя бы перестать унывать, даря свет и надежду на лучшее.
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Как избавиться от усталости за 3 минуты
Gnezdo.ru
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
6 неизвестных актрис с данными голливудских звезд
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Дом
5 важных дел в саду, которые стоит запланировать на май
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь