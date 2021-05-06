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00:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обвинила Россию в злоупотреблении площадкой ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в злоупотреблении площадкой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает «Укринформ».

Источник: AP 2021

Кислица назвал организованное Москвой неформальное заседание Совбеза ООН, на котором обсуждались преступления националистов на Украине, очередной попыткой злоупотребления со стороны постоянного члена Совета Безопасности. Он подчеркнул, что Россия продолжает использовать те трагические события для разжигания вражды и ненависти.

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Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о «тошнотворных» заявлениях представителей западных стран на неформальном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций. По его словам, западные страны обвинили Россию в том, что она организовала данное мероприятие по видеосвязи для того, чтобы «снова продвинуть ложный сюжет об Украине».

Отмечается, что на заседании под названием «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине» выступили участники событий в городе.

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.

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