Власти Сербии пообещали по €25 привившимся от коронавируса

Граждане Сербии старше 16 лет, которые до 31 мая привьются от коронавируса, получат финансовую помощь в размере 3 тыс. динаров (около €25 или $30). Об этом в эфире канала Pink TV сообщил президент страны Александр Вучич.
По его словам, на выплату смогут рассчитывать те, кто полностью прошел вакцинацию, и те, кто получил хотя бы первую дозу препарата к этому сроку.
Вучич отметил, что решение о дополнительной помощи привитым было принято после того, как он обсудил вопрос с премьером Аной Брнабич. «Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность», — сказал он. Президент подчеркнул, что принимать негативные меры в отношении тех, кто не станет вакцинироваться, нельзя.
Власти Сербии рассчитывают, что к концу мая хотя бы первый компонент прививки введут 3 млн человек, и в стране сформируется коллективный иммунитет.
Сам Вучич привился от COVID-19 в начале апреля, ему ввели вакцину от китайской компании Sinopharm.
Сербский регулятор, помимо препарата от Sinopharm, одобрил вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и российский «Спутник V». По состоянию на начало апреля полностью процедуру вакцинации прошли около 1 млн человек, писало Euronews.
В конце марта власти предложили бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев.
В страну приехали тысячи граждан Боснии и Герцеговины, Хорватии, Северной Македонии, Черногории и Албании. Позже сербские власти приостановили кампанию «прививочного туризма», чтобы в первую очередь сосредоточиться на своих гражданах.