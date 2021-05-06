Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
02:56 (мск), источник: РБК

Власти Сербии пообещали по €25 привившимся от коронавируса

На вознаграждение смогут рассчитывать сербы старше 16 лет, которые до конца мая полностью пройдут вакцинацию от COVID-19 или получат первый компонент препарата. Президент считает, что к этому времени удастся привить 3 млн человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
03:25 (мск)Эксперты назвали лучшую вакцину от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Граждане Сербии старше 16 лет, которые до 31 мая привьются от коронавируса, получат финансовую помощь в размере 3 тыс. динаров (около €25 или $30). Об этом в эфире канала Pink TV сообщил президент страны Александр Вучич.

По его словам, на выплату смогут рассчитывать те, кто полностью прошел вакцинацию, и те, кто получил хотя бы первую дозу препарата к этому сроку.

Новость
Путин допустил поставки «Спутника V» в Турцию уже в мае

Вучич отметил, что решение о дополнительной помощи привитым было принято после того, как он обсудил вопрос с премьером Аной Брнабич. «Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность», — сказал он. Президент подчеркнул, что принимать негативные меры в отношении тех, кто не станет вакцинироваться, нельзя.

Власти Сербии рассчитывают, что к концу мая хотя бы первый компонент прививки введут 3 млн человек, и в стране сформируется коллективный иммунитет.

Сам Вучич привился от COVID-19 в начале апреля, ему ввели вакцину от китайской компании Sinopharm.

Сербский регулятор, помимо препарата от Sinopharm, одобрил вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и российский «Спутник V». По состоянию на начало апреля полностью процедуру вакцинации прошли около 1 млн человек, писало Euronews.

В конце марта власти предложили бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев.

В страну приехали тысячи граждан Боснии и Герцеговины, Хорватии, Северной Македонии, Черногории и Албании. Позже сербские власти приостановили кампанию «прививочного туризма», чтобы в первую очередь сосредоточиться на своих гражданах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Суд принял к производству иск Навального к Пескову
Всемирный конгресс выбрал лучшую вакцину от коронавируса
Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России
Центр Чумакова: вакцина от полиомиелита эффективна против COVID
Украина обустроила 400 км рвов на границе с Россией
Странное фото Байдена удивило соцсети
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного
Прототип корабля Starship успешно приземлился на испытаниях
Здоровье
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.
Hi-Tech
Брахиозавр и метеорит. Что нашли на новых снимках Марса (фото) Забавные находки со снимков марсохода Perseverance
Кино
Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо Герои этих коротких комедийных сериалов — самые обычные люди. Они грустят, переживают невзгоды, пытаются справиться с трудностями, но делают это так, что заставят вас если не смеяться, то хотя бы перестать унывать, даря свет и надежду на лучшее.
Новости партнеров
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Дети
Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа На средства могут претендовать 17 млн человек
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Новости партнеров
Билл Гейтс раскрыл истинную причину развода
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Женщину выгнали из бассейна из-за ее фигуры
В России заговорили о необходимости отмены пенсионной реформы
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь