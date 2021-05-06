США поддержали отказ от патентов на вакцины от коронавируса

«Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. США поддерживают отказ от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, чтобы способствовать завершению пандемии», — написала госпожа Тай в Twitter. По ее словам, Вашингтон будет активно участвовать по этому вопросу в переговорах ВТО.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение администрации Джо Байдена.
«Это грандиозный момент в борьбе против COVID-19. Приверженность президента США Джо Байдена и представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай поддержке приостановки действия прав интеллектуальной собственности на вакцины — это мощный пример лидерства США в отношении вызовов в глобальном здравоохранении», — написал он в Twitter.
С инициативой по временной отмене патентов на вакцины в конце 2020 года выступили Индия и ЮАР.
Их поддержали около 60 стран. Администрация Дональда Трампа выступала против этого. По информации Financial Times, американские фармацевтические компании призывали правительство США не поддерживать инициативу.