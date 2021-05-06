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07:14 (мск), источник: Коммерсантъ

США поддержали отказ от патентов на вакцины от коронавируса

Белый дом пересмотрел позицию прошлой администрации об отказе от патентов на вакцины от коронавируса. Торговый представитель США Кэтрин Тай поддержала эту идею. Ранее американские фармкомпании призывали властей не принимать предложения, так как это якобы приведет к передаче технологий России и Китаю.

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Источник: Reuters

«Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. США поддерживают отказ от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, чтобы способствовать завершению пандемии», — написала госпожа Тай в Twitter. По ее словам, Вашингтон будет активно участвовать по этому вопросу в переговорах ВТО.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение администрации Джо Байдена.

«Это грандиозный момент в борьбе против COVID-19. Приверженность президента США Джо Байдена и представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай поддержке приостановки действия прав интеллектуальной собственности на вакцины — это мощный пример лидерства США в отношении вызовов в глобальном здравоохранении», — написал он в Twitter.

С инициативой по временной отмене патентов на вакцины в конце 2020 года выступили Индия и ЮАР.

Их поддержали около 60 стран. Администрация Дональда Трампа выступала против этого. По информации Financial Times, американские фармацевтические компании призывали правительство США не поддерживать инициативу.

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