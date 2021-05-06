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09:22 (мск), источник: РБК

Лавров объяснил «сомнительные высказывания» политиков России о Казахстане

Министр заверил, что политики, которые «определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану», не будут делать провокационных высказываний. В декабре депутат Госдумы назвал территорию страны подарком России.

Источник: AP 2021

Некоторые российские политики, которые делают провокационные высказывания в адрес Казахстана, допускают их с целью привлечь к себе внимание, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

«Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни», — сказал министр. По его словам, подобные заявления не способствуют улучшению отношений между странами, и главное, «чтобы они ограничивались дискуссионными клубами».

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Министр указал, что каких-либо провокационных заявлений «от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану <…> никогда не звучало и не прозвучит».

Лавров не уточнил, кого из политиков имеет в виду. В декабре прошлого года депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что «территория Казахстана — большой подарок со стороны России». Позже в своем Telegram парламентарий пояснил, что имел в виду, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан».

МИД Казахстана после этого передал ноту российским дипломатам. В министерство пригласили временного поверенного в делах России Александра Комарова, на встрече ведомство призвало «принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

Однопартиец Никонова Евгений Федоров поддержал парламентария и заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию казахстанского МИДа назвал проявлением неблагодарности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что «по конституции Российской Федерации внешнюю политику страны определяет президент».

5 января в газете Egemen Qazaqstan была опубликована статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой тот заявил, что главное богатство страны — это «священная земля, унаследованная от предков», и «никто извне» не отдавал казахам занимаемую ей территорию. Он отметил также, что нынешние границы Казахстана международно признаны и их никто не оспаривает.

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