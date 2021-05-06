11:22 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что США не хотят сдерживать Китай
Госсекретарь США при этом отметил, что Вашингтон выступает за сохранение принятых в мире правил.
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ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Администрация США не пытается сдерживать Китай, но выступает за сохранение существующей системы международных отношений, основанной на установленных правилах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью британской вещательной корпорации BBC, выдержки из которого были распространены в четверг.
США «не стремятся сдерживать Китай, препятствовать его развитию», отметил Блинкен. «Мы выступаем за сохранение определенной международной системы, основанной на правилах, в укрепление которых внесли очень большой вклад США и Великобритания», — сказал глава Госдепа. И если
Госсекретарь также отметил, что западным странам следует быть очень осторожными в отношении характера китайских инвестиций в их экономику. «Мы должны быть очень осторожны с [определением] того, какова именно суть этих инвестиций», — заявил он.
Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) по итогам завершившейся в среду в Лондоне встречи объявили о готовности укреплять свою