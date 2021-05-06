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12:33 (мск), источник: Life.ru

Лавров: Не оставим без ответа выпады Запада в отношении России

Глава МИД РФ считает, что ЕС упивается новыми санкциями и остро страдает от мании безнаказанности.

Источник: AP 2021

Россия не намерена терпеть и оставлять без ответа выпады Запада по отношению к руководству страны, а также политиков и компаний РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не будем оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо оснований и абсолютно нелегитимно», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Министр отметил, что, когда речь заходит о нелегитимных санкциях в отношении РФ, Евросоюз считает, что ему всё дозволено.

Лавров добавил, что архитектура отношений между Москвой и Брюсселем, беспрецедентно развитая в своё время, ныне разрушена из-за событий, произошедших на Украине и в Крыму, которые не понравились Западу.

Ранее Россия уже ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

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