Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский отреагировал на русский перевод его слов фразой «Они здесь! Они везде!»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном удивился тому, что американская журналистка получала русский перевод.

Источник: AP 2021

Он отреагировал на это фразой «они везде». Кадрами встречи поделился Telegram-канал «Пул № 3».

Во время своего выступления президент Украины остановился и уточнил у журналистки BBC, слышит ли она его. «У меня русский перевод. Все ок», — ответила она. «Русский перевод? Они здесь! Они везде!» — пошутил Зеленский.

В четверг, 6 мая, Зеленский и Блинкен встретились в Киеве. Госсекретарь США назвал главное направление развития Украины. По его мнению, это борьба с коррупцией в стране. Он также указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещал противостоять действиям Москвы по дестабилизации ситуации.

 Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
Лавров пообещал не оставлять без ответа выпады Запада против РФ
На Мальдивах вводят комендантский час из-за коронавируса
Стало известно о первом трансгендере-участнике Олимпийских игр
Странное фото Байдена удивило соцсети
В Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах
Индия обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Hi-Tech
Брахиозавр и метеорит. Что нашли на новых снимках Марса (фото) Забавные находки со снимков марсохода Perseverance
Горячие темы на Авто
Шашлыки 232
штраф за высаживание детей. 161
Всё замечательно!!!!!!!!!!!!!!!! 135
Вы ставите еду в микроволновку по центру, или смещаете в бок? 129
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Военный фрегат НАТО преградил путь кораблю РФ
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
6 неизвестных актрис с данными голливудских звезд
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь