17:17 (мск), источник: Life.ru
Пашинян: Россия помогла Армении в трудную минуту
Политик отметил важность роли Владимира Путина в вопросе отношений Еревана и Баку.
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Россия в трудную минуту помогла Армении справиться с ростом заболеваемости коронавирусом, а также разрешить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил исполняющий обязанности армянского премьера Никол Пашинян во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«В тяжёлую минуту РФ протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации в нашем регионе», — цитирует его слова
Пашинян отметил важность роли президента России Владимира Путина в достижении спокойствия в карабахском регионе и добавил, что Ереван выступает за возобновление мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ, чтобы окончательно урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.
Ранее Лайф сообщал, что Никол Пашинян обратился к народу с заявлением, что уходит в отставку. Он подчеркнул, что будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Позже в ходе голосования его кандидатура на пост