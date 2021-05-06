Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
17:17 (мск), источник: Life.ru

Пашинян: Россия помогла Армении в трудную минуту

Политик отметил важность роли Владимира Путина в вопросе отношений Еревана и Баку.

Источник: AP 2021

Россия в трудную минуту помогла Армении справиться с ростом заболеваемости коронавирусом, а также разрешить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил исполняющий обязанности армянского премьера Никол Пашинян во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Читайте также
Блинкен заявил, что США не хотят сдерживать Китай

«В тяжёлую минуту РФ протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации в нашем регионе», — цитирует его слова пресс-служба правительства.

Пашинян отметил важность роли президента России Владимира Путина в достижении спокойствия в карабахском регионе и добавил, что Ереван выступает за возобновление мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ, чтобы окончательно урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее Лайф сообщал, что Никол Пашинян обратился к народу с заявлением, что уходит в отставку. Он подчеркнул, что будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Позже в ходе голосования его кандидатура на пост премьер-министра была отклонена парламентом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Не ракета, а петарда: почему Трусова с Плющенко пролетела бы мимо Олимпиад
Тайна китайского золота: за что Сталин расстрелял маршала Худякова и куда
Зеленский отреагировал шуткой на русский перевод его слов
Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России
Последствия бури в Москве показали на фото
В Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах
Индия обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Здоровье
Как понять, что вам пора обратиться к сексологу? Клинический психолог и сексолог Анастасия Ливанова дает рекомендации для всех, независимо от пола.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Сборная Канады отреагировала на выход России в финал ЮЧМ
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 872
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Май, вторник, картинки. 458
Вторник. Картинки. 428
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь