19:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Россию обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине
Москву обвинили в нежелании окончательно урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил на
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Дипломат прокомментировал итоги заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Он отметил, что в рамках обсуждения российского вопроса было рассмотрено «наращивание сил на границе с Украиной, эскалация напряженности и реализация Минских соглашений, которые являются единственным путем к долгосрочному решению».
Боррель подчеркнул, что Москва не хочет быть вовлеченной в долгосрочное урегулирование украинского кризиса.
4 мая Боррель обсудил отношения с Россией с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они побеседовали в рамках встречи глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Лондоне.
2 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предложил участникам «Большой семерки» бороться против российской пропаганды с помощью определенного коллективного механизма.
Он отметил, что Россия и Китай пытаются сеять недоверие в западных странах.