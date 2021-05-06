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19:33 (мск), источник: Известия

В Белом доме поддержали идею вступления Украины в НАТО

США поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом 6 мая заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Источник: AFP 2021

«Да, поддерживаем», — коротко ответила Жан-Пьер на вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена идею о вступлении Украины в альянс.

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Ранее, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в НАТО. По его словам, членство в альянсе якобы станет единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.

16 апреля президент Зеленский сообщил, что обсудил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. Глава государства отметил, что Киев чувствует поддержку Парижа в получении Украиной плана действий по членству в НАТО.

18 апреля стало известно, что украинский посол Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что ФРГ как страна, которая «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления» против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом альянса.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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