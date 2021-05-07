Джен Псаки рассказала о планах уйти с поста пресс-секретаря Белого дома

01:20 (мск), источник: Lenta.Ru
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В интервью ведущему Дэвиду Аксельроду для подкаста CNN Псаки рассказала, что во время обсуждения ее назначения с переходной командой президента США Джо Байдена речь шла о сроке примерно в один год.
«Я думаю, что пришло время для
Байден сообщил о выборе Псаки на пост
Джен Псаки занимала должность
В России Псаки приобрела известность благодаря своим спорным заявлениям о ситуации на Украине. Ее скандальные высказывания неоднократно критиковались в российских СМИ.