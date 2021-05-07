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02:15 (мск), источник: Известия

Блинкен ушел от прямого ответа о возможности отключения России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 6 мая, в ходе своего визита на Украину, на встрече с журналистами уклонился от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT. Стенограмма выступления опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Источник: AP 2021

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, когда дело доходит до попыток сдерживания агрессии или ответа, мы рассмотрим все разумные варианты», — сказал глава Госдепа.

При этом Блинкен указал на то, что США «предпочитают более стабильные, предсказуемые отношения с Россией», и президент Байден «ясно дал понять это президенту Путину», однако, подчеркнул дипломат, в конечном итоге это зависит от России.

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Европарламент 28 апреля опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».

Рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT ЕС призвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 22 апреля. По его словам, эту меру могли бы включить в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сценарий отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT пока рассматривается как гипотетический.

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