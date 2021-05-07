Блинкен ушел от прямого ответа о возможности отключения России от SWIFT

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, когда дело доходит до попыток сдерживания агрессии или ответа, мы рассмотрим все разумные варианты», — сказал глава Госдепа.
При этом Блинкен указал на то, что США «предпочитают более стабильные, предсказуемые отношения с Россией», и президент Байден «ясно дал понять это президенту Путину», однако, подчеркнул дипломат, в конечном итоге это зависит от России.
Европарламент 28 апреля опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».
Рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT ЕС призвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 22 апреля. По его словам, эту меру могли бы включить в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.
3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сценарий отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT пока рассматривается как гипотетический.