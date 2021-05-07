Меркель поспорила с советником Байдена из-за патентов на вакцины

По ее словам, приостановка действия права на интеллектуальную собственность в этом вопросе будет иметь серьезные последствия для производства препаратов от коронавируса по всему миру.
«Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем», — добавила Меркель.
Ее заявление стало ответом на слова главного торгового советника Байдена Кэтрин Тай. Она заявляла, что хоть США и верят в защиту интеллектуальной собственности, но Белый дом поддержит отказ от патентов на вакцины от коронавируса для увеличения их поставок.
Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что ограничивающими факторами в поставках препаратов являются не патенты, а производственные мощности и высокие стандарты качества.
В апреле ученые с мировым именем и политики обратились к Байдену с просьбой поддержать инициативу о временной приостановке действия патентного права на вакцины от COVID-19. The Washington Post писала, что в Вашингтоне обсуждают такую возможность, в частности за выступает Тай и некоторые высокопоставленные демократы.
Однако мнения по этому вопросу разделились. Против отказа от патентного права выступили, в первую очередь, фармпроизводители, предупредившие Белый дом о необратимых последствиях такого решения.
В частности, они заявили, что приостановка защиты интеллектуальной собственности даст конкурентам США на международной арене бесплатный доступ к многомиллиардным разработкам, оплаченным из денег налогоплательщиков.
Кроме того, это может повлечь и юридические сложности в будущем. Несмотря на это, 5 мая Тай сообщила, что США поддержали отказ от патентных прав на вакцины.
В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус поприветствовал решение Белого дома, назвав его знаменательным моментом в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Глава ВОЗ до этого неоднократно призывал страны-участники ВТО приостановить действие патентов на вакцины от COVID-19.