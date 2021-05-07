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10:52 (мск), источник: ТАСС

Президент Молдавии привилась от коронавируса

Майя Санду также призвала граждан последовать ее примеру.

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Источник: AP 2021

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду в пятницу в присутствии журналистов привилась первой дозой вакцины от коронавируса от Astrazeneca, призвав граждан республики последовать ее примеру.

«Необходимо убедить как можно больше людей вакцинироваться. Это единственный выход из этого кризиса. Многие из нас потеряли своих близких, потеряли работу и источник дохода», — сказала Санду. Она заверила, что в ближайшее время привиться от COVID-19 в Молдавии смогут все желающие.

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Массовая вакцинация в Молдавии еще не началась из-за дефицита препаратов, однако эпидемиологи уже столкнулись с проблемой недоверия к вакцинам со стороны врачей и других людей, которые должны вакцинироваться в приоритетном порядке.

По данным Минздрава Молдавии, в страну уже поступило 684 970 тыс. доз вакцины, основной объем республика получила в качестве гуманитарной помощи. На соответствующие обращения молдавских властей отозвалась Россия (партия препарата «Спутник V»), Румыния (партия препарата Astrazeneca), Китай (партия вакцины Sinopharm), Объединенные Арабские Эмираты (партия вакцины Sinopharm). Еще 86 тыс. доз Молдавия получила через международную платформу распределения вакцин COVAX, 100 тыс. доз вакцины CoronaVac власти республики приобрели самостоятельно.

Молдавии с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, потребуется примерно 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема вакцин, еще 30% сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы правительство будет закупать напрямую у производителей. Власти республики ведут переговоры с производителями российского препарата «Спутник V», американскими компаниями Johnson&Johnson и Pfizer, а также рядом других.

С начала пандемии в Молдавии зарегистрировано свыше 252 тыс. случаев заражения (7,2% населения), более 5,9 тыс. пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. В больницах страны на сегодняшний день находятся свыше 1,5 тыс. заразившихся. С начала вакцинации 2 марта полный курс здесь прошли свыше 21 тыс. человек, первую дозу препарата получила 171 тыс.

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