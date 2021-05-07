12:52 (мск), источник: Daily Storm
Лукашенко: Белоруссия изобрела собственную вакцину от COVID-19
Глава республики ранее заявлял, что препарат появится в республике ближе к осени.
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Белоруссия получила собственную вакцину от COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также напомнил, что когда Минск объявил о планах создать собственный препарат, то были «слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно».
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — цитирует главу государства БелТА.
«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», — добавил Лукашенко.
По его словам, сейчас нет гарантий, что современные вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.
«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — сказал глава государства.
В феврале Лукашенко на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что российская вакцина от COVID-19 является самой эффективной в мире, как бы ее кто «ни троллил». Он тогда же отметил, что республика планирует осенью запустить в производство собственную вакцину от коронавирусной инфекции.
В январе младший сын Лукашенко Николай назвал своего отца «отвратительным» пациентом для врачей, поскольку он редко следует их рекомендациям. По словам молодого человека, чем больше отцу доказывали необходимость тех или иных мер, тем активнее он сопротивлялся курсу лечения. Сам президент выразил мнение, что главы государств не бывают «послушными».
В июле 2020 года Лукашенко заявлял, что страна «победила» коронавирус. По его словам, оказавшихся «на передовой» медиков после полного окончания пандемии ждут награды. Основной причиной снижения темпов заболеваемости Лукашенко тогда называл «здравомыслие и мудрость граждан». В июне он также сообщал, что переболел COVID-19 без проявления симптомов.