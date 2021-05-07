13:07 (мск), источник: ТАСС
ЕК поддержала призыв отказаться от патентов на вакцины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала идею поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства.
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу поддержала призыв
«Я приветствую призыв премьера Польши активизировать наши усилия, чтобы поделиться вакцинами со всем миром. Я готова работать с премьером Моравецким, чтобы делиться вакцинами с нашими друзьями и соседями, в особенности странами Восточного партнерства», — написала она в Twitter.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на саммит ЕС в Порту заявил, что власти республики считают необходимым, чтобы располагающие патентами на вакцины от коронавируса страны Запада предоставили другим государствам доступ к этим технологиям. По его словам, Польша, которая не имеет патентов на вакцины от COVID-19, будет стремиться к тому, чтобы убедить богатые страны, располагающие лицензиями и патентами, предоставить их, чтобы нарастить производство препаратов в пять — десять раз.
Из 27 стран ЕС только компании из Германии и Швеции являются обладателями патентов на вакцины.
Вакцинация в ЕС началась 27 декабря 2020 года. В первом квартале сообщество получило 129 млн доз вакцин. Еврокомиссия не раскрыла данные по контрактам на предзаказ препаратов с компаниями AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, заключенным еще на стадии разработки вакцин осенью прошлого года. По оценкам европейских СМИ, в первом квартале ЕС недополучил от 30 до 50% предзаказанных партий, что стало одной из причин третьей волны коронавируса в Европе.
Сейчас ситуация постепенно выправляется, Еврокомиссия надеется, что страны сообщества успеют вакцинировать 70% взрослого населения к концу июля.