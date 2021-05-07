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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей Азербайджана. Часть территорий Карабаха перешла Азербайджану после военных столкновений осенью 2020 года и заключенного трехстороннего соглашения с Арменией и Россией.

Источник: Пресс-служба президента Азербайджана/AFP

Шуша — второй по величине город Нагорного Карабаха, имеющий исключительно важное стратегическое значение. Согласно трехстороннему соглашению, Азербайджан получил два райцентра, входившие в советское время в состав Нагорно-Карабахской автономной области, — Шуша и Гадрут. Армения также передала Азербайджану три района Карахаба (Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы).

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По словам господина Алиева, Шуша «исторически была одним из важных центров исторической, культурной, общественно-политической жизни Азербайджана». После окончания военных действий в Карабахе в ноябре 2020 года в Шуше начали реставрационные работы, рассказал президент Азербайджана.

«Его историческое и культурное значение и исключительная моральная ценность для азербайджанского народа заставляют относиться к Шуше с особой заботой и чуткостью. В этой связи дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше послужит не только восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития», — говорится в указе Ильхама Алиева, опубликованном на его сайте.

Президент Азербайджана еще в январе называл Шушу культурной столицей Азербайджана. Для развития туристической привлекательности города он поручил построить международный аэропорт в городе Физули в Карабахе. Этот аэропорт, по мнению господина Алиева, позволит приглашать иностранцев в Шушу. В 2021 году планируется возвести взлетно-посадочные полосы аэропорта.

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