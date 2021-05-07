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16:48 (мск), источник: РБК

Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях Вашингтона

Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Источник: AP 2021

Он отметил, что все страны должны нести ответственность за верность принятым на себя обязательствам, в том числе США.

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«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал госсекретарь. Тем не менее, администрация президента Джо Байдена показала готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов, отметил Блинкен. Так, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение и вновь присоединился к ВОЗ, напомнил он.

Бывший американский лидер Дональд Трамп летом 2020 года объявил о выходе США из состава членов ВОЗ. До этого тогдашний глава государства критиковал организацию в связи с распространением коронавируса. Так, он утверждал, что ВОЗ слишком много внимания уделяла Китаю и обошла вниманием США, а также обвинял организацию о запоздалом предупреждении о распространении коронавируса.

В 2019 году США заявили о выходе из Парижского соглашения по климату. Трамп посчитал, что взятые в рамках документа обязательства стали «драконовским финансовым и экономическим бременем», которое несут американские рабочие, бизнесмены и все налогоплательщики.

После победы на выборах Джо Байден отменил указы Трампа о выходе из ВОЗ и соглашения по климату.

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