Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях Вашингтона

Он отметил, что все страны должны нести ответственность за верность принятым на себя обязательствам, в том числе США.
«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал госсекретарь. Тем не менее, администрация президента Джо Байдена показала готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов, отметил Блинкен. Так, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение и вновь присоединился к ВОЗ, напомнил он.
Бывший американский лидер Дональд Трамп летом 2020 года объявил о выходе США из состава членов ВОЗ. До этого тогдашний глава государства критиковал организацию в связи с распространением коронавируса. Так, он утверждал, что ВОЗ слишком много внимания уделяла Китаю и обошла вниманием США, а также обвинял организацию о запоздалом предупреждении о распространении коронавируса.
В 2019 году США заявили о выходе из Парижского соглашения по климату. Трамп посчитал, что взятые в рамках документа обязательства стали «драконовским финансовым и экономическим бременем», которое несут американские рабочие, бизнесмены и все налогоплательщики.
После победы на выборах Джо Байден отменил указы Трампа о выходе из ВОЗ и соглашения по климату.