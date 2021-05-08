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00:51 (мск), источник: РБК

В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против России

США не хотят доводить дело до введения новых санкций в отношении России, но оставляют за собой это право, если подобный шаг будет оправдан, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: Reuters

«Когда мы [в апреле] объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала она.

По словам Псаки, Вашингтон хочет «перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям [с Россией] в долгосрочной перспективе».

Однако США продолжат «защищать национальные интересы и применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США», добавила она.

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США ввели новые санкции против России в середине апреля. Американским банкам и другим финансовым институтам запретили приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и других валютах облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

США также объявили о высылке десяти российских дипломатов, среди которых, по утверждению Вашингтона, были сотрудники спецслужб. Под санкции также попали ряд граждан и организаций, которые США считают причастными к кибератакам, предполагаемому вмешательству в президентские выборы, «оккупации Крыма» и нарушениям прав человека на полуострове.

Помимо этого, из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным США ввели санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников, в том числе против главы ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова.

Россия в свою очередь объявила об ответных мерах, запретив въезд нескольким нынешним и бывшим высокопоставленным чиновникам американской администрации и решив выслать десять американских дипломатов. Помимо этого, США войдут в российский список недружественных стран, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это означает, что американским дипмиссиям разрешат нанимать в России на работу ограниченное число людей.

Если же США решат ввести дополнительные санкции, Россия может принять и другие меры, заявили в МИДе.

«Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально ущемить американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», — отметили там.

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