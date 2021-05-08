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02:57 (мск), источник: Известия

Премьер Италии заявил о провале «европейской мечты»

Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству подверг критике европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе и выразил мнение, что «европейская мечта» рухнула. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает агентство ANSA.

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Источник: AFP 2021

По мнению главы итальянского правительства, европейская мечта — это сделать так, чтобы «никто не оставался позади».

«Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — подчеркнул он.

Кроме того, Драги указал на несправедливость системы «двойных рынков», ставящей под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. По словам премьера, проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.

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В конце 2020 года в Еврокомиссии сообщили, что надеются на преодоление кризиса после массовой вакцинации.

Ранее европейская экономика начала постепенно оправляться, когда немного приоткрылись границы и Европа свернула массовые локдауны. В III квартале прошлого года ВВП в ЕС увеличился на 12,5%, а занятость выросла на 1%, тогда как в начале 2020 года в ЕС был зафиксирован самый значительный за историю существования союза спад — в 11,5%.

Вторая волна COVID-19 и повторные строгие ограничения с новой силой ударили по Евросоюзу. Из-за очевидной угрозы Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз о росте в еврозоне в 2021 году: цифра в 6,1% упала аж до 4,2%. Согласно анализу ЕК, ожидается, что производство в ЕС не достигнет уровня, который был до пандемии, даже в 2022 году.

В марте 2020 года аналитики Bloomberg предсказали Европе мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса, предупредив о сильнейшем падении ВВП в регионе с момента образования Евросоюза.

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