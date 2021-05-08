Премьер Италии заявил о провале «европейской мечты»

02:57 (мск), источник: Известия
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По мнению главы итальянского правительства, европейская мечта — это сделать так, чтобы «никто не оставался позади».
«Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — подчеркнул он.
Кроме того, Драги указал на несправедливость системы «двойных рынков», ставящей под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. По словам премьера, проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.
В конце 2020 года в Еврокомиссии сообщили, что надеются на преодоление кризиса после массовой вакцинации.
Ранее европейская экономика начала постепенно оправляться, когда немного приоткрылись границы и Европа свернула массовые локдауны. В III квартале прошлого года ВВП в ЕС увеличился на 12,5%, а занятость выросла на 1%, тогда как в начале 2020 года в ЕС был зафиксирован самый значительный за историю существования союза спад — в 11,5%.
Вторая волна COVID-19 и повторные строгие ограничения с новой силой ударили по Евросоюзу.
В марте 2020 года аналитики Bloomberg предсказали Европе мощный экономический кризис