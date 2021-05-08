WSJ узнала о просьбе союзников США отсрочить вывод войск из Афганистана

Вашингтон обещал оказать поддержку партнерам по коалиции, пока он выводит войска, пишет издание. Однако некоторые страны сообщили, что не успеют покинуть республику до установленного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля, сообщили источники WSJ. По их словам, Германия попросила задержать вывод войск до 18 июля, но он может быть отложен и больше, чем на две недели.
Беспокойство европейских стран также вызывает то, что вместе с остальными союзниками вывести свои силы из Афганистана намерена и Турция, которая ранее хотела оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула.
Однако с возможным уходом Турции некоторые западные страны могут пересмотреть планы по сохранению своих посольств в стране, поскольку в этом случае западные дипломаты могут лишиться безопасного способа покинуть Афганистан в случае попытки движения «Талибан» (запрещено в России) взять столицу, пишет WSJ.
Посольства Германии, Италии, Великобритании и Турции в США не ответили на запрос издания.
В апреле президент США Джо Байден пообещал вывести весь контингент американских сил к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
В российском МИДе решение США вывести войска к 11 сентября раскритиковали. «Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения», — заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Согласно мирному соглашению, которое США и «Талибан» заключили в феврале 2020 года, Вашингтон обязался полностью вывести все свои войска из страны в течение 14 месяцев — к 1 мая этого года. Взамен «Талибан» должен был отказаться от использования афганской территории для нападения.
США ввели свои войска в Афганистан в 2001 году, в ответ на теракты 11 сентября. Тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен на здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида».
За время присутствия войск США в Афганистане погибли свыше 2 тыс. американских военных. С 2011 года Соединенные Штаты начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. На территории страны также присутствуют силы стран НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.