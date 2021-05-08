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05:04 (мск), источник: РБК

WSJ узнала о просьбе союзников США отсрочить вывод войск из Афганистана

Европейские союзники настаивают на том, чтобы США отсрочили вывод войск из Афганистана и тем самым дали союзникам по НАТО больше времени для ухода из страны, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Источник: AP 2021

Вашингтон обещал оказать поддержку партнерам по коалиции, пока он выводит войска, пишет издание. Однако некоторые страны сообщили, что не успеют покинуть республику до установленного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля, сообщили источники WSJ. По их словам, Германия попросила задержать вывод войск до 18 июля, но он может быть отложен и больше, чем на две недели.

Беспокойство европейских стран также вызывает то, что вместе с остальными союзниками вывести свои силы из Афганистана намерена и Турция, которая ранее хотела оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула.

Однако с возможным уходом Турции некоторые западные страны могут пересмотреть планы по сохранению своих посольств в стране, поскольку в этом случае западные дипломаты могут лишиться безопасного способа покинуть Афганистан в случае попытки движения «Талибан» (запрещено в России) взять столицу, пишет WSJ.

Посольства Германии, Италии, Великобритании и Турции в США не ответили на запрос издания.

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В апреле президент США Джо Байден пообещал вывести весь контингент американских сил к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

В российском МИДе решение США вывести войска к 11 сентября раскритиковали. «Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения», — заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Согласно мирному соглашению, которое США и «Талибан» заключили в феврале 2020 года, Вашингтон обязался полностью вывести все свои войска из страны в течение 14 месяцев — к 1 мая этого года. Взамен «Талибан» должен был отказаться от использования афганской территории для нападения.

США ввели свои войска в Афганистан в 2001 году, в ответ на теракты 11 сентября. Тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен на здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида».

За время присутствия войск США в Афганистане погибли свыше 2 тыс. американских военных. С 2011 года Соединенные Штаты начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. На территории страны также присутствуют силы стран НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.

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