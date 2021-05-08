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09:45 (мск), источник: РБК

Глава Pfizer заявил об отказе бедных стран от закупок вакцины

Глава Pfizer Альберт Бурла выступил против отказа от патентов на вакцины. По его словам, бедным странам не хватило препарата, поскольку они сами отказались зарезервировать дозы вакцины, хотя ее им предложили по себестоимости.

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Источник: AP 2021

Страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, заявил в письме сотрудникам гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, «справедливое и равноправное распределение [вакцины] было путеводной звездой» компании с самого первого дня. Чтобы каждая страна могла получить препарат, нужно было выполнить два условия: обеспечить адекватную цену и достаточный объем производства, отметил Бурла.

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В итоге компания предложила странам многоуровневую систему ценообразования. Для стран со средним уровнем дохода вакцина стоила в два раза меньше, чем для богатых, а странам с низким уровнем дохода препарат предлагали по себестоимости, заявил Бурла.

Несмотря на это, большую часть доз зарезервировали богатые страны, отметил глава Pfizer. Однако когда он заметил это, то решил еще раз обратиться «ко многим главам» стран со средним и низким уровнем доходов, чтобы вновь предложить им зарезервировать дозы вакцины, поскольку поставка была ограничена. Однако они, по словам Бурлы, решили разместить заказы у других производителей препаратов от COVID-19.

Когда ряд других производителей не смогли выполнить свои обязательства по поставкам, эти страны решили обратиться к Pfizer. Теперь компания наращивает производство. «Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года баланс поставок будет в их пользу, а в 2022 году поставок хватит практически для всех», — отметил Бурла.

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Таким образом он отреагировал на решение администрации президента США Джо Байдена поддержать отказ патентов на вакцины. Вашингтон пошел на этот шаг на фоне роста числа заразившихся коронавирусом в ряде стран, которые испытывали трудности с закупкой препарата или началом прививочной кампании. Однако глава Pfizer уверен, что отказ от права интеллектуальной собственности на препараты лишь «создаст больше проблем», а не решит вопрос с доступом некоторых стран к вакцине. Так, основным ограничением для наращивания производства является не проблема с производственной инфраструктурой, а нехватка высокоспециализированного сырья, отметил он.

Отмена же патентов на вакцины может усугубить этот дефицит сырья, предупредил Бурла. Компании с небольшим опытом или без него, скорее всего, будут пытаться заполучить то же самое сырье, которое нужно Pfizer для наращивания производства, считает глава компании. Помимо этого, отказ от патентов может лишить компании и инвесторов желания идти на риски, добавил он.

В то же время глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус приветствовал решение США поддержать отказ от патентов на вакцины, назвав его «знаменательным моментом в борьбе против COVID-19» и «мощным примером лидерства Соединенных Штатов в отношении вызовов в глобальном здравоохранении».

Сторонники инициативы считают, что отказ от прав интеллектуальной собственности на препараты позволит развивающимся странам быстрее производить свои собственные вакцины.

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