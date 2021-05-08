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14:05 (мск), источник: РБК

Премьер Чехии призвал все страны ЕС начать высылку российских дипломатов

Андрей Бабиш считает необходимым, чтобы все страны ЕС выслали хотя бы по одному российскому дипломату. Он объяснил это тем, что «нападение» на Чехию является атакой на весь Евросоюз.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице. Об этом, как сообщают České noviny, глава правительства заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии.

Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата.
Андрей Бабиш

По словам чешского премьера, 7 мая — в первый день саммита в Порту — лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году, в дебатах принимали участие в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом к обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

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В начале мая Бабиш обсудил взрывы во Врбетице, причиной которых власти Чехии называют действия агентов российских спецслужб, с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле», — сообщила тогда пресс-служба Госдепа, отметив, что Блинкен и Бабиш согласились, что странам НАТО необходимо «сохранять единство» в ответ на «дестабилизирующие действия России».

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который, предположительно, продавал вооружение на Украину, в Сирию и другие страны.

17 апреля власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов.

Обвинения в адрес России вызвали дипломатический скандал и привели к взаимной высылке дипломатов. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также заявили ряд стран ЕС, включая Прибалтийские страны, Румынию и Словакию. Россия все обвинения в причастности к взрывам отрицает.

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