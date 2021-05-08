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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Кравчук допустил восстановление отношений России и Украины при одном условии

Отношения России и Украины могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. Такое условие в разговоре с URA.RU назвал председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил. «Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», — добавил Кравчук, отметив, что это вопрос времени.

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В то же время он считает, что обе страны должны направить усилия на решение внутренних проблем, а не на войну. «Есть колоссальные ресурсы, ресурсы природные, людские, есть талантливые люди. (…) Наладим нормальную границу, не будем воевать, будем [совершать] обмен продуктами, обмен производственных изделий, торговля и другие дела», — допустил политик.

В апреле Кравчук анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира в Донбассе. Речь шла о дополнительных мерах контроля по соблюдению режима тишины, которые Украина предложила на заседании подгруппы ТКГ.

В конце марта произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Украинские власти обвинили Москву в наращивании военного присутствия на границе между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.

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