16:06 (мск), источник: РБК
Фонд Евросоюза внес залог за главу партии Саакашвили
В ЕС выразили надежду на то, что освобождение Ники Мелии
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За находящегося под стражей депутата парламента Грузии и главу созданной Михаилом Саакашвили грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию внесли залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), сообщает представительство Европейской союза в Грузии. Деньги выделил Европейский фонд за демократию (ЕФД, создан ЕС и входящими в союз странами, деятельность организации признана нежелательной на территории России).
«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии», — говорится в сообщении представительства ЕС.
В ЕС выразили надежду на то, что освобождение Мелии
Освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля
Мелию обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года. В конце июня 2019 года его освободили под залог в 30 тыс. лари (более $9,1 тыс.) и обязали носить электронный браслет.
Политик внес залог, но в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов публично сорвал с себя браслет и выбросил, назвав его символом несправедливости. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога на 40 тыс. лари, платить эту сумму Мелия отказался. Парламент Грузии 16 февраля проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета, на следующий день суд постановил его арестовать.
Мелия вместе со сторонниками забаррикадировался в офисе своей партии, 23 февраля его взяли штурмом силовики и задержали оппозиционера.
В Генпрокуратуре Грузии 25 февраля заявили, что готовы обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера, если тот выплатит установленный для него в ноябре залог.