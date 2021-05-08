Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
16:06 (мск), источник: РБК

Фонд Евросоюза внес залог за главу партии Саакашвили

В ЕС выразили надежду на то, что освобождение Ники Мелии из-под стражи послужит интересам Грузии и ее граждан.

Источник: РИА "Новости"

За находящегося под стражей депутата парламента Грузии и главу созданной Михаилом Саакашвили грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию внесли залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), сообщает представительство Европейской союза в Грузии. Деньги выделил Европейский фонд за демократию (ЕФД, создан ЕС и входящими в союз странами, деятельность организации признана нежелательной на территории России).

Новость
ООН: с начала конфликта в Мьянме убиты более 700 человек

«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии», — говорится в сообщении представительства ЕС.

В ЕС выразили надежду на то, что освобождение Мелии из-под стражи послужит интересам Грузии и ее граждан, а также улучшению отношений Грузии с ЕС.

Освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.

Мелию обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года. В конце июня 2019 года его освободили под залог в 30 тыс. лари (более $9,1 тыс.) и обязали носить электронный браслет.

Новость
Демонстрации в крупных городах Европы переросли в столкновения с полицией

Политик внес залог, но в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов публично сорвал с себя браслет и выбросил, назвав его символом несправедливости. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога на 40 тыс. лари, платить эту сумму Мелия отказался. Парламент Грузии 16 февраля проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета, на следующий день суд постановил его арестовать.

Мелия вместе со сторонниками забаррикадировался в офисе своей партии, 23 февраля его взяли штурмом силовики и задержали оппозиционера.

В Генпрокуратуре Грузии 25 февраля заявили, что готовы обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера, если тот выплатит установленный для него в ноябре залог.

 Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Суд принял к производству иск Навального к Пескову
Премьер Чехии призвал ЕС начать высылку российских дипломатов
Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами
Билл Гейтс назвал величайшее научное достижение в истории
Премьер Италии заявил о провале «европейской мечты»
В небе над Польшей появились «безумные» облака
Жириновский предложил освобождать от ареста за COVID-вакцинацию
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Чтобы описать Чехию, Нарышкину понадобилась всего одна фраза
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
Джанабаева и Меладзе устроили фотосессию для новорожденной дочери Звездная мама поделилась нежными кадрами
Леди
Бывший муж Пелагеи снова женится Хоккеист сделал предложение новой возлюбленной
Дом
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Как выглядит двухуровневая квартира в «Доме-корабле» (фото)
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь