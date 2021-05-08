Меркель заявила об окончании третьей волны COVID-19 в Германии

По данным Morgenpost, в Германии продолжает наблюдаться сокращение количества заразившихся коронавирусом граждан.
Таким образом Ангела Меркель поддержала заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана об остановке третьей волны коронавируса, указав на возможное в дальнейшем смягчение ограничений по коронавирусу.
«Я очень надеюсь, что в целом мы можем позволить себе то, что было возможно и прошлым летом», — сказала Меркель.
Также канцлер Германии отметила о необходимости прояснения вопроса признания прививок от COVID-19 не допущенными в Евросоюзе препаратами. Так, например, Германия выступает за признание российской вакцины «Спутник V», рассмотрение на допуск в ЕС которой в настоящее время рассматривается Европейским агентством по лекарственным препаратам.
3 мая сообщалось о том, что правительство Германии приняло решение облегчить карантин для граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. По информации издания Bild, привитые и перенесшие коронавирус граждане получат возможность проводить личные встречи, посещать заведения и магазины, не оставаться на карантин по возвращении из зарубежных стран, где наблюдается повышенный риск заражения.
16 апреля глава минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что темпы кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в ФРГ растут. По словам главы ведомства, летом в стране планируют отказаться от выделения приоритетных групп и могут перейти к массовой иммунизации населения.