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05:24 (мск), источник: РБК

Путин заявил о попытках властей сделать Россию комфортной для мигрантов

Власти России предпринимают все усилия, чтобы облегчить жизнь трудовым мигрантам из других стран. Об этом президент России Владимир Путин заявил 8 мая на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Источник: РИА "Новости"

«Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.

При этом президент назвал вопрос мигрантов «чувствительным» для Таджикистана, отметив, что работающие в России граждане этой страны отправляют своим семьям «достаточно большой объем [денег]».

«Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — сказал Путин.

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В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что число трудовых мигрантов в России значительно сократилось из-за пандемии COVID-19, так что теперь рабочих рук не хватает для реализации масштабных проектов.

Однако позднее заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что в России нелегально находятся более миллиона человек, из которых примерно четверть (247 тыс.) граждане Таджикистана. До середины июня будет действовать мораторий на выдворение этих лиц, введенный в России из-за пандемии. Пока нелегалы могут самостоятельно покинуть Россию и не получить никаких наказаний.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — предупредил Горовой.

Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое положение в России, даже если они ранее нарушили миграционные правила.

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