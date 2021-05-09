Путин заявил о попытках властей сделать Россию комфортной для мигрантов

«Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.
При этом президент назвал вопрос мигрантов «чувствительным» для Таджикистана, отметив, что работающие в России граждане этой страны отправляют своим семьям «достаточно большой объем [денег]».
«Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — сказал Путин.
В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что число трудовых мигрантов в России значительно сократилось из-за пандемии COVID-19, так что теперь рабочих рук не хватает для реализации масштабных проектов.
Однако позднее заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что в России нелегально находятся более миллиона человек, из которых примерно четверть (247 тыс.) граждане Таджикистана. До середины июня будет действовать мораторий на выдворение этих лиц, введенный в России из-за пандемии. Пока нелегалы могут самостоятельно покинуть Россию и не получить никаких наказаний.
«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — предупредил Горовой.
Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое положение в России, даже если они ранее нарушили миграционные правила.