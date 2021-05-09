Финны впервые опубликовали доклад о своей военной разведке

В опубликованном Минобороны Финляндии 36-страничном обзоре изложены задачи, цели и возможности военной разведки страны и разъясняется, как на деятельность спецслужбы повлиял принятый в 2019 году Закон о военной разведке. Собственно, само обнародование обзора соответствует положениям нового закона, предоставляющего законодательной власти и общественности больше инструментов для надзора над деятельностью разведки.
Составители обзора весьма подробно объясняют, зачем государству нужна военная разведка. В нем подчеркивается, что на основании полученной от службы информации власти страны принимают важные решения.
Как следует из обзора, финская военная разведка «обслуживает» интересы не только Министерства обороны страны, но и государства в целом, «предоставляя информацию в соответствии с требованиями, установленными заказчиками и заинтересованными сторонами». А это, как подчеркивают военные, требует затрат: «Из-за быстрого технологического развития поддержание возможностей требует постоянных инвестиций, например, в системы сбора информации».
В документе раскрывается (в том числе при помощи схем), из каких подразделений состоит военная разведка. Есть графики, показывающие, сколько финских военных получали допуски секретности в последние годы и каких уровней. Эта часть обзора скорее похожа на информационный или рекламный буклет, что, возможно, связано с тем, что для Минобороны Финляндии это первый такого рода отчет, и его составители сочли необходимым объяснить, чем занимается военная разведка и почему она важна.
В более субстантивной части обзора говорится об операционной среде, в которой действует военная разведка Финляндии.
Финских военных прежде всего волнует ситуация на севере Европы и в районе Балтийского моря, а также в тех точках, где находятся финские миротворцы.
«Ренессанс силовой политики усилил напряженность в Европе. Россия, например, продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей. Это усилило военную конфронтацию и активность в регионе Балтийского моря», — говорится в обзоре.
Финские военные отмечают, что «в настоящее время прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом». «Тем не менее государства готовятся к применению вооруженной силы и развивают соответствующий потенциал. (…) Это относится и к ключевым субъектам в военной операционной среде Финляндии, таким как Россия», — констатируют авторы документа.
С точки зрения наращивания потенциала финских военных волнует продолжающееся усиление военного присутствия России в Арктическом регионе, который, по мнению составителей обзора, «в ближайшие годы» может превратиться в новую зону противостояния великих держав. В то же время составители документа признают, что у России (…) есть экономические интересы в Арктике, которые она имеет право защищать.
Пандемия коронавируса, как следует из обзора, не внесла существенных изменений в военную активность на границе Финляндии, прежде всего со стороны России — продолжались учения, полеты стратегических бомбардировщиков и развертывание военно-морских сил.
При этом финская разведка отмечает, что как Россия, так и США в последнее время стали чаще проводить в этом регионе внезапные учения и маневры, что снижает предсказуемость ситуации.
В обзоре говорится о росте военно-стратегического значения Прибалтики и Балтийского моря.
«Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшила боеготовность и возможности проецирования силы своих вооруженных сил. Аналогичная тенденция наблюдается, но заметно более медленными темпами, на территории стран-членов НАТО в регионе», — сказано в отчете.
По наблюдениям финской разведки, разведывательные службы иностранных государств продолжали активно действовать в Финляндии в 2020 году. «Ограничения на передвижение, введенные в связи с пандемией, в некоторой степени препятствовали полевым операциям разведслужб иностранных государств, но (их.— “Ъ”) операции в компьютерных сетях активно продолжались», — сказано в обзоре.
Россия упоминается в докладе чаще других стран — восемь раз. НАТО, сближения Финляндии с которым опасаются российские власти, упомянуто однажды.
Особое внимание в докладе посвящено влиянию новых законов на работу финской разведки. «Законы о военной и гражданской разведках вступили в силу в 2019 году и предоставили разведструктурам четко определенные уставные задачи, цели и мандаты. Первые впечатления от нововведений положительные. Новое законодательство улучшило способность органов безопасности совместно осуществлять разведывательную деятельность, оценивать угрозы для национальной безопасности страны и реагировать на них», — говорится в обзоре. Отдельно сказано о важности создания парламентского комитета по надзору за военной разведкой и омбудсмена в сфере военной разведки.
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), редактор книги о военных разведывательных структурах стран мира, в беседе с «Ъ» назвал публикацию обзора событием «неординарным», поскольку в отличие от других скандинавских стран, Финляндия ранее таких отчетов не выпускала. По его словам, обнародование документа «вписывается в концепцию транспарентности и наблюдения гражданского общества за деятельностью военных и спецслужб».
В то же время дело, по его словам, не только в желании не уступать соседям в плане гражданского надзора: «Финской военной разведке явно хотелось еще и продемонстрировать свою нужность. В сообществе финских спецслужб она, по сути, является единственной разведкой. И в докладе особо подчеркивается, что она нужна не только для того, чтобы правильно оценивать состояние военной машины России и иных угроз (например, финским миротворцам), но и дает советы для принятия решений высшему политическому руководству страны. Так что это своего рода напоминание о себе обществу и властям: мы нужны, нас надо уважать и правильно финансировать».
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