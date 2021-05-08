Американский адмирал спрогнозировал шаги НАТО в случае войны Москвы и Киева

По его словам, на Киев не распространяется действие гарантии безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех».
Адмирал предполагает, что территорией возможного соприкосновения может стать акватория Черного моря. По мнению Ставридиса, в потенциальной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», а также вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
В таком случае Украина обречена на поражение, отметил адмирал.
«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если она была готова сделать это», — добавил Ставридис.
3 апреля в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.
В свою очередь, МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что при этом ведется агрессивная информационная кампания, развязанная Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.