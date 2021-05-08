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23:00 (мск), источник: Известия

Американский адмирал спрогнозировал шаги НАТО в случае войны Москвы и Киева

Если Украина вступит в войну с Россией, НАТО не станет вмешиваться в конфликт. Такое мнение в субботу, 8 мая, высказал адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg.

Источник: Известия

По его словам, на Киев не распространяется действие гарантии безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех».

Адмирал предполагает, что территорией возможного соприкосновения может стать акватория Черного моря. По мнению Ставридиса, в потенциальной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», а также вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.

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В таком случае Украина обречена на поражение, отметил адмирал.

«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если она была готова сделать это», — добавил Ставридис.

3 апреля в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.

В свою очередь, МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что при этом ведется агрессивная информационная кампания, развязанная Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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