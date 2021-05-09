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00:35 (мск), источник: ТАСС

Президент Латвии назвал Вторую мировую «чужой войной»

РИГА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была для латышей чужой, но республика оказалась одной из наиболее пострадавших от нее. С таким утверждением он выступил после церемонии возложения цветов и венков на Братском кладбище в Риге. 8 мая в стране отмечается День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

Источник: Reuters

«Сегодня, 8 мая, мы чествуем память жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была иностранная война: наши парни были призваны в армии по обе стороны войны, они воевали в иностранных армиях, и у нас также было много жертв среди гражданского населения. Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в ней как страны», — передает слова главы государства его пресс-служба.

«Завтра, 9 мая, и мы будем отмечать День Европы. День Европы начался в 1950 году с заявления занимавшего тогда пост министра иностранных дел Франции Шумана о будущем Европы, которая является основой для будущего Евросоюза, членом которого мы являемся. 9 мая объединяет все страны ЕС, в том числе Латвию, и мы вместе определяем будущее Европы», — заявил президент.

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В церемонии также приняли участие спикер Сейма (парламента) Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонидс Калниньш. Церемония возложения цветов при участии главы Минобороны и командующего НВС состоялась и в Дундагской волости Тукумсского края на кладбище немецких и латышских солдат и на кладбище советских воинов, где покоятся русские и латышские солдаты, а также на Братском кладбище в Лестене.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.

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