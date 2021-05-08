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21:30 (мск), источник: РБК

Власти ЕС назвали сроки запуска поездок по «ковид-паспортам»

Система сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 может заработатать в Евросоюзе уже в июне, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — сказала она.

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Источник: Reuters

«Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании, идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Португалии.

По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая.

И это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить «нефальсифицируемые доказательства» того, что они:

  • либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;
  • либо вакцинировались;
  • либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.

«Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — написала фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

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С 10 мая вакцинированных от COVID-19 туристов из ЕС и ряда других стран (в том числе и России) будут без дополнительных ограничений пускать на Кипр — им не придется предъявлять свежие ПЦР-тесты на COVID-19 или проходить обязательную самоизоляцию.

Ранее обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата о вакцинации отменила Греция, отмену ограничений для вакцинированных туристов из России анонсировала и Черногория.

Идею о внедрении «ковид-паспортов» ранее поддержали министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20). Один из них, глава минтуризма Италии Массимо Гаравальи, заявил, что ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе организациям туристического сектора, что будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики.

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