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06:06 (мск), источник: РБК

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

Шотландская национальная партия (SNP) и «зеленые», выступающие за отделение региона от Великобритании, гарантировали себе большинство мест в Холируде — региональном парламенте, сообщили Reuters и Би-би-си. Подсчет голосов еще идет, но SNP и «зеленые» в совокупности уже получили 65 мест в 129-местном парламенте.

Источник: AP 2021

Большинство в Холируде усилит позиции лидера шотландских националистов Николы Стерджен, которая требует от Великобритании провести повторный референдум о независимости.

Комментируя возможность проведения нового голосования, она заявила, что Лондон не должен мешать этому процессу.

«Единственный народ, который может выбирать будущее Шотландии, — это шотландский народ, и ни один политик из Вестминстера не может и не должен стоять на этом пути», — сказала Стерджен (цитата по The Washington Post).

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит проведения повторного референдума о независимости Шотландии. По его словам, прошлое голосование, прошедшее в 2014 году, должно остаться «единственным за поколение». Тогда за то, чтобы остаться в составе Великобритании, проголосовали 55% участвовавших в референдуме шотландцев, 45% выступили против.

Накануне же Джонсон заявил, что проведение референдума в условиях пандемии коронавируса является «безответственным и безрассудным», пишет The Telegraph. Однако Стерджен отметила, что планирует провести голосование только после завершения пандемии COVID-19.

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