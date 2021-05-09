Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

Большинство в Холируде усилит позиции лидера шотландских националистов Николы Стерджен, которая требует от Великобритании провести повторный референдум о независимости.
Комментируя возможность проведения нового голосования, она заявила, что Лондон не должен мешать этому процессу.
«Единственный народ, который может выбирать будущее Шотландии, — это шотландский народ, и ни один политик из Вестминстера не может и не должен стоять на этом пути», — сказала Стерджен (цитата по The Washington Post).
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит проведения повторного референдума о независимости Шотландии. По его словам, прошлое голосование, прошедшее в 2014 году, должно остаться «единственным за поколение». Тогда за то, чтобы остаться в составе Великобритании, проголосовали 55% участвовавших в референдуме шотландцев, 45% выступили против.
Накануне же Джонсон заявил, что проведение референдума в условиях пандемии коронавируса является «безответственным и безрассудным», пишет The Telegraph. Однако Стерджен отметила, что планирует провести голосование только после завершения пандемии COVID-19.