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02:21 (мск), источник: ТАСС

В ФРГ вступили в силу карантинные послабления для привитых от коронавируса и выздоровевших

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Ряд карантинных ограничений снимается для привившихся от коронавируса и выздоровевших от вызываемого им заболевания (COVID-19) в Германии. Одобренное Бундестагом (парламентом) и Бундесратом (палатой представителей федеральных земель) распоряжение правительства ФРГ о послаблениях в субботу было опубликовано в Федеральном вестнике и тем самым вступает с воскресенья в законную силу.

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Источник: Reuters

Привитые и переболевшие COVID-19 отныне могут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить на карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Достаточно предъявить справку о вакцинации.

Что касается общения со знакомыми, которые еще не прошли вакцинацию и не болели COVID-19, то привитые и выздоровевшие, как и дети до 14 лет, теперь считаются исключением из правила, согласно которому разрешено встречаться в частных домах и квартирах.

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Ночной комендантский час их также больше не касается. Однако им придется по-прежнему носить защитные маски в определенных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Полностью привитым, согласно распоряжению, считаются те жители страны, которые получили две инъекции вакцины, причем вторую — минимум две недели назад. Переболевшие — это те, кто может предъявить положительный результат ПЦР-теста, сделанного за минимум 28 дней и не ранее шести месяцев тому назад.

Пока дополнительными свободами сможет обладать сравнительно небольшая группа людей. Полностью привитыми, по оценке института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), по состоянию на 8 мая считаются почти 7,6 млн человек (9,1%). Одну дозу получили пока почти 27 млн жителей ФРГ (32,3%).

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