В ФРГ вступили в силу карантинные послабления для привитых от коронавируса и выздоровевших

Привитые и переболевшие COVID-19 отныне могут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить на карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Достаточно предъявить справку о вакцинации.
Что касается общения со знакомыми, которые еще не прошли вакцинацию и не болели COVID-19, то привитые и выздоровевшие, как и дети до 14 лет, теперь считаются исключением из правила, согласно которому разрешено встречаться в частных домах и квартирах.
Ночной комендантский час их также больше не касается. Однако им придется по-прежнему носить защитные маски в определенных местах и соблюдать социальную дистанцию.
Полностью привитым, согласно распоряжению, считаются те жители страны, которые получили две инъекции вакцины, причем вторую — минимум две недели назад. Переболевшие — это те, кто может предъявить положительный результат ПЦР-теста, сделанного за минимум 28 дней и не ранее шести месяцев тому назад.
Пока дополнительными свободами сможет обладать сравнительно небольшая группа людей. Полностью привитыми, по оценке института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), по состоянию на 8 мая считаются почти 7,6 млн человек (9,1%). Одну дозу получили пока почти 27 млн жителей ФРГ (32,3%).