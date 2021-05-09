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09:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» о передаче его полномочий Совбезу в случае гибели главы государства. Об этом сообщает пресс-служба господина Лукашенко. Белорусский президент анонсировал документ на фоне готовившихся в стране госпереворота и покушения на него.

Источник: РИА "Новости"

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.

Также, согласно документу, в Белоруссии будет введено «чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению». Решение о проведении выборов примет Совет безопасности с участием губернаторов.

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О предотвращении попытки госпереворота Александр Лукашенко сообщил 17 апреля. По его словам, государственный переворот разоблачил КГБ Белоруссии при сотрудничестве с ФСБ России: предполагаемые организаторы — политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович — были задержаны в Москве. При этом КГБ Белоруссии сообщило, что переворот планировалось совершить 9 мая, по версии ФСБ, — летом. Оппозиция Белоруссии информацию о подготовке госпереворота назвала провокацией.

Сразу после сообщений о попытке госпереворота Лукашенко заявил, что вскоре примет «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» и это будет «очень серьезно». Позже, 24 апреля, он пообещал подписать декрет о переходе полномочий главы государства к Совету безопасности в случае, если с президентом что-то случится.

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