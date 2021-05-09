Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.
Также, согласно документу, в Белоруссии будет введено «чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению». Решение о проведении выборов примет Совет безопасности с участием губернаторов.
О предотвращении попытки госпереворота Александр Лукашенко сообщил 17 апреля. По его словам, государственный переворот разоблачил КГБ Белоруссии при сотрудничестве с ФСБ России: предполагаемые организаторы — политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович — были задержаны в Москве. При этом КГБ Белоруссии сообщило, что переворот планировалось совершить 9 мая, по версии ФСБ, — летом. Оппозиция Белоруссии информацию о подготовке госпереворота назвала провокацией.
Сразу после сообщений о попытке госпереворота Лукашенко заявил, что вскоре примет «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» и это будет «очень серьезно». Позже, 24 апреля, он пообещал подписать декрет о переходе полномочий главы государства к Совету безопасности в случае, если с президентом что-то случится.