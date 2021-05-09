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12:10 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о продолжающихся в мире попытках оправдать преступления нацистов

Сегодня в мире по-прежнему остаются те, кто пытается оправдать преступления фашизма, взять на вооружение его идеологию и переписать историю, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем Победы.

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День Победы
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«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Россияне «слишком хорошо» знают, к чему это ведет, отметил президент, добавив, что Россия последовательно отстаивает международное право, но при этом намерена твердо защищать свои национальные интересы. Гарантируют же безопасность российского народа Вооруженные силы и совместная работа россиян ради развития страны, рассказал Путин.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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