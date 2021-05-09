В Германии разгорелся скандал после закупки масок по €10 за штуку

7 мая издание Süddeutsche Zeitung совместно с общественными медиакомпаниями WDR и NDR рассказало, что власти Германии купили у Emix защитные маски KN95 китайского производства за €670 млн. Контракт стал одним из крупнейших за время пандемии коронавируса.
Журналисты выяснили, что за закупку отвечали министерства здравоохранения Германии и двух её земель — Баварии и Северного Рейна-Вестфалии. При этом последнее ведомство заявило, что предложенные швейцарцами маски были самыми дорогими (€9,9 за штуку) в период экстренных закупок.
К сделке оказалась причастна дочь экс-генсека ХСС Герольда Тандлера Андреа. Женщина и её PR-компания Little Penguin получили комиссионные в размере от 5 до 7,5%, то есть несколько десятков миллионов евро. Андреа Тандлер и её адвокат на запрос журналистов не ответили. А в Emix подчеркнули, что дочь бывшего генсека ХСС была «не просто посредником, но координировала с заключившими контракты министерствами в Германии все логистические задачи».
Совладельцы Emix, предположительно, получили после сделки от €130 до 200 млн каждый. На вырученные деньги они купили автомобили Ferrari и Bentley, указало издание.
Сами бизнесмены назвали эти расходы «ошибками». При этом они заверили, что Emix всегда заключала контракты «в пределах текущей рыночной цены».
Левая партия Германии призвала власти прояснить обстоятельства крупной сделки по закупке медицинских масок, сообщило Deutsche Welle.
По словам председателя фракции левых в германском бундестаге Фабио де Мази, комиссионные, которые получила Андреа Тандлер и её компания, нужно полностью перечислить в федеральный бюджет. Мази также потребовал от кандидата в канцлеры от правящего блока ХДС/ХСС Армина Лашета и действующего председателя ХСС Маркуса Зёдера оказать давление на Тандлера.
Ранее, в феврале, разгорелся другой скандал с закупками масок, в котором были замешаны немецкие политики. Депутаты от ХДС/ХСС Николас Лёбель и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн выступили посредниками при закупках защитных масок и получили за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба политика вышли из своих партий. Кроме того, Лёбель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.