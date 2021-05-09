Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы во Врбетице

«Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет много времени», — сказал глава минфина в эфире Чешского телевидения.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что власти подадут заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев.
При этом 22 апреля Кулганек уже заявлял, что Чехия может потребовать от России извинений или материальную компенсацию за разрушения от взрывов во Врбетице.
Заместитель комитета Совфеда по международной политике Владимир Джабаров на это отвечал, что Россия не согласится ни на какую компенсацию Чехии, так как невиновна.
Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах.
В середине апреля Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.
Россия в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес РФ категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.
При этом 6 мая Бабиш заявил, что сейчас нужно «успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу» между Россией и Чехией.
Также стало известно, что уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов, может быть приостановлено, если следователям не удастся допросить подозреваемых.