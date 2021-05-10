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01:46 (мск), источник: Газета.Ру

Вучич поздравил сербов с Днем Победы на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны и поздравил их с Днем Победы на русском языке, передает РИА «Новости». Он отметил важность сохранения истории Второй мировой войны и защиты истории от попыток ревизии.

Источник: РИА "Новости"

«Никогда ранее меньше стран, по сути, не отмечали День Победы над фашизмом. Наша задача — не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Неслучайно принижается роль Красной армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 млн советских граждан — конечно, прежде всего россиян», — заявил Вучич.

День Победы
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Он отметил, что 9 Мая для Сербии является «Днем победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом».

«С Днем Победы, с праздником!» — сказал Вучич по-русски.

После этих слов в Белграде прогремел праздничный салют.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга с Днем Победы. Во время беседы они подчеркнули, что в двух странах «свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу».

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