Кадыров призвал мировое сообщество остановить «беспредел в Восточном Иерусалиме»

«Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен. Не сомневайтесь. Важно, чтобы все понимали: сами мусульмане не будут постоянно терпеливо ждать, пока эти бесконечные, циничные нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни отметил, что столкновения произошли в последнюю пятницу рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Аль-Акса.
Он добавил, что Аль-Акса — одна из трех важнейших святынь для последователей ислама. По словам Кадырова, мусульмане «не пожалеют жизней, чтобы уберечь Аль-Аксу».
Глава Чечни считает, что Израиль провел в Восточном Иерусалиме «ничем не оправданную силовую операцию». Он считает «провокацией в изощренной форме» то, что Израиль провел «карательную операцию» в рамадан. По его мнению, таким образом Израиль хочет, чтобы «обиженные или оскорбленные мусульмане где-то в отместку нарушили закон».
«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!», — написал Кадыров.
В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. Тогда пострадали больше 200 человек. Столкновения возобновились на следующий день. Было ранено еще 80 человек. Накануне «Ближневосточный квартет» (Россия, США, ЕС и ООН) выразил озабоченность актами насилия в Восточном Иерусалиме. Он призвал власти Израиля проявить сдержанность, а стороны конфликта — «соблюдать и уважать статус-кво святых мест».